Музей-заповедник Чайковского в Клину проведет экскурсию «Бал Татьяны Лариной» 25 января

сегодня в 15:36

25 января в музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину пройдет тематическая экскурсия «Бал Татьяны Лариной», приуроченная ко Дню Татьяны и российского студенчества, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гостям расскажут о традициях бальных танцев XIX века, их развитии в России, а также о правилах и обычаях, сопровождавших танцевальные вечера. Для участников проведут мастер-классы по основным шагам и фигурам бальных танцев той эпохи.

Экскурсия позволит погрузиться в атмосферу прошлого, насладиться классической музыкой и общением с единомышленниками. Дресс-код свободный. Начало мероприятия в 13:00, возрастное ограничение — 12+. Для участия требуется предварительная запись по телефону +7 (915) 110-43-38 и приобретение билета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.