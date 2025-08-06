Музей «Усадьба «Мураново» приглашает на новую театрализованную программу

10 и 17 августа в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново», Пушкинский г. о., пройдет новая театрализованная программа «Тютчев. Диалоги о любви». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Тема любви занимает особое место в творчестве Федора Ивановича Тютчева. Поэт был увлекающимся человеком, и все свои пережитые чувства он выразил в стихах.

Вести новую программу будут заместитель директора по научной работе Мурановского музея Александр Сахно и научный сотрудник музея-заповедника Марина Серегина.

Театрализованное представление поделено на две части. В первой части представления зрителям предложат экскурсию по главному усадебному дому и познакомят с историей и бытом старинной усадьбы для погружения в атмосферу того времени. Вторая часть программы расскажет о любимых женщинах поэта и историях любви и предательства в стихах, цитатах из писем и воспоминаний.

Билеты можно приобрести на сайте музея-заповедника «Усадьба «Мураново».

Начало программы в 16:00.

Адрес: Московская область, округ Пушкинский, деревня Мураново, Главный усадебный дом, парадные залы 1-го этажа.

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