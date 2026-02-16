Музей техники проведет программу ко Дню защитника Отечества в Красногорске 23 февраля

сегодня в 16:20

Праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества, пройдет 23 февраля в музее техники Вадима Задорожного в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В музее техники Вадима Задорожного 23 февраля состоится праздничная программа ко Дню защитника Отечества. В рамках мероприятия запланированы парад кадетов, демонстрация военной техники, сборные экскурсии по основным экспозициям, исторический квест с памятными подарками и праздничный концерт.

Гости смогут принять участие в творческом мастер-классе по сборке моделей от компании «Звезда». Любители техники получат возможность прокатиться на образцах специальной техники и испытать их ходовые качества.

На территории музея будут работать тематические фотозоны. В перерывах между активностями посетители смогут отдохнуть в кафе и ресторанах музейного комплекса.

Подробная информация о программе и билетах размещена на сайте музея. Адрес: Московская область, городской округ Красногорск, Ильинское шоссе, 4-й километр, строение 8.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.