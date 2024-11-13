Музей Солнечногорска пополнили 160 историческими предметами из старинной деревни

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Более 160 предметов на хранение передали сотрудники отдела археологического наследия института археологии РАН в МВЦ «Путевой дворец» в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Они были получены в ходе исследования объекта культурного наследия «Участок культурного слоя исторической деревни Солнечная Гора» в зоне строительства торгово-развлекательного центра в Солнечногорске. Археологические изыскания специалисты проводили здесь в 2022 году.

В основном найденные предметы относятся к домашнему обиходу. Среди них — посуда, бутылки с клеймами, изящные чашечки, латунный подсвечник и другое. Самые «древние» датируются XVIII веком.

«Много изделий из стекла, фарфора, металла. Мы посмотрим их состояние, что-то лучшее отберем на экспозицию. Возможно, поставим в наши тематические залы. Например, купеческий можем пополнить фарфором, бутылочками для настоек и наливок», — поделилась ведущий научный сотрудник Музейно-выставочного центра «Путевой дворец» Елена Леонова.

Передача экспонатов стала первым этапом оформления данных предметов в фонд музея. Увидеть предметы в дальнейшем можно будет в тематических выставках.

6 лет назад археологические находки передали в «Путевой дворец» после раскопок в деревне Талаево близ Солнечногорска.

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