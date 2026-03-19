Музей Серпухова проведет занятие по импрессионизму 21 марта

Интерактивное занятие «Точки и мазочки. Импрессионизм» пройдет 21 марта в Серпуховском историко-художественном музее. Дети познакомятся с направлением в живописи и попробуют создать собственную работу, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Программа рассчитана на детей от шести лет. Участникам расскажут об известных картинах и их авторах, а также объяснят особенности техники импрессионистов. Ребята узнают, почему художники не смешивали краски на палитре, а наносили их на холст отдельными яркими точками и быстрыми мазками.

Во время занятия дети выполнят задания на внимательность и увидят, как из цветовых пятен рождаются свет, воздух и ощущение движения. Организаторы подготовили формат, в котором юные гости смогут почувствовать себя художниками-экспериментаторами.

В завершение встречи участники создадут собственный небольшой этюд в технике свободного мазка. Начало занятия в 11:00. Подробности и регистрация доступны на сайте музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.