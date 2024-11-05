Музей планируют создать на «Яхте Сталина» в Нижнем Новгороде

Депутат Госдумы и первый секретарь Нижегородского регионального отделения КПРФ Владислав Егоров предложил организовать на заводе «Красное Сормово» музей на борту теплохода «Максим Горький», сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу партии.

Теплоход был спущен на воду в 1934 году и использовался для официальных визитов высокопоставленных лиц страны. «Максим Горький», также известный как «Яхта Сталина», пережил напряженные годы Великой Отечественной войны, выполняя функции плавучего штаба флота. В послевоенный период он стал символом советской эпохи и в 1950-х годах служил местом приема для иностранных делегаций.

Егоров считает, что на его базе можно создать музей, который станет настоящей жемчужиной для туристической отрасли Нижнего Новгорода.

«Здесь не нужно ничего придумывать — уже есть все необходимое для проведения экскурсий, мероприятий исторической тематики и даже концертов. К тому же, есть просторный зал, где можно проводить конференции, лектории и круглые столы», — считает депутат.

Он подчеркнул, что планирует провести встречу с областным правительством для обсуждения будущего теплохода «Максим Горький». Важнейшей задачей на данном этапе является поиск средств для консервации и укрепления судна.