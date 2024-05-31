Музей писателя Бианки открылся в школе Петербурга

В санкт-петербургской школе №199 прошло торжественное открытие музея, посвященного детскому писателю Виталию Бианки. В 2023 году внук литератора Александр Бианки договорился о сотрудничестве с учебным заведением, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Внук писателя несколько раз приходил в школу для бесед с детьми. Кроме того, Александр Бианки также проводил экскурсии по улице Савушкина для школьников и их родителей.

«В новом учебном году ребят ждут Всероссийские „Бианковские чтения“, конкурс юных экскурсоводов, краеведов и генеалогов, экологические акции от „Движения первых“», — сообщили в 199-й школе Приморского района.

Официальное название музея — «Музей живых историй имени В. Бианки», он посвящен творчеству писателя. Под руководством главы музея и педагогов школьники будут заниматься исследовательской и проектной работами, изучать окружающую среду своего муниципального округа.