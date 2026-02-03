Музей «Новый Иерусалим» в Подмосковье проведет цикл концертов к выставке Саврасова

С 21 февраля в музее «Новый Иерусалим» в Подмосковье стартует цикл концертов, приуроченных к выставке «Саврасов и тишина». Программу представит музыкант и дирижер Андрей Огиевский, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В музее «Новый Иерусалим» с 21 февраля начнется цикл музыкальных программ, посвященных выставке «Саврасов и тишина», которая открылась в конце 2025 года. Традиция сопровождать крупные выставочные проекты музыкальными концертами позволяет посетителям глубже прочувствовать атмосферу экспозиции.

Автором и ведущим всех трех концертов станет Андрей Огиевский — музыкант и дирижер. Он отметил, что музей «Новый Иерусалим» объединяет живопись и музыку, а новый цикл позволит по-новому взглянуть на творчество Алексея Саврасова.

Первый концерт «Передвижник и подвижники» состоится 21 февраля. В программе — произведения Модеста Мусоргского, а также романсы Глинки и Бородина. Исполнителями станут пианист Сергей Главатских и баритон Василий Соколов.

Второй концерт «Я вижу даль твою, Россия…» пройдет 21 марта. Он будет посвящен влиянию фольклора на академическую музыку. В концерте примут участие Михаил Бурлаков, гитаристы Владимир Сумин и Владимир Маркушевич, а также исландская певица Анна Халлдорсдоттир.

Заключительный вечер «Времена года Алексея Саврасова» состоится 4 апреля. Прозвучат произведения Чайковского и Калинникова, а также цикл «Времена года» в исполнении камерного оркестра «Новая классика» и скрипачки Катарина Мрвич.

Все концерты начнутся в 17:00. Подробности и билеты доступны на сайте музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.