Музей Новый Иерусалим в Подмосковье подготовил программу к 8 Марта

Праздничная программа к Международному женскому дню пройдет 7 и 8 марта в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Подмосковье. Гостей ждут лекция об истории женской моды, концерт и тематические экскурсии, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

7 марта в 13:30 в пространстве выставки «Все это она. Три века женского портрета из собрания Музея «Новый Иерусалим» пройдет лекция «Дамские штучки» (18+). Ведущий научный сотрудник экскурсионно-методического отдела Анастасия Линдина расскажет об эволюции моды от корсетов XVIII века до турнюров XIX столетия, различиях парадного и камерного образа и о том, как аксессуары отражали статус, возраст и нормы приличия. Посетители узнают, как модные новинки приходили в провинцию и каким образом портрет фиксировал вкус эпохи и семейное положение модели.

8 марта в 17:00 состоится праздничная программа (12+) с участием ансамбля «Фыняф». Музыканты исполнят в авторских аранжировках русские, карело-финские и цыганские фольклорные произведения, а также музыку Бурятии, Алтая и клезмерские композиции.

В эти дни также запланированы экскурсии: кураторская по выставке «Образы Спасителя и Креста Господня в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях» — 7 марта в 14:00; сборные экскурсии по этой же экспозиции — 8 и 9 марта в 15:00; по выставке «ЛАКИ. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй» — 8 и 9 марта в 13:00 и 15:30; по «Особой кладовой» — 7, 8 и 9 марта в 16:00; по постоянной экспозиции — 7, 8 и 9 марта в 14:30.

Специально к празднику 8 марта вход на выставки музея будет бесплатным для всех женщин и одного сопровождающего.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.