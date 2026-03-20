Музей «Новый Иерусалим» в Истре проведет занятие о дворянках

Интерактивное занятие «Образ дивной красоты» пройдет 22 марта в детском центре «Экспонариум» музея «Новый Иерусалим» в Истре. Программу организуют в рамках выставки о женском портрете, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Занятие состоится 22 марта в 12:00 в творческой мастерской детского центра «Экспонариум» Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим». Программа подготовлена к выставке «Все это она. Три века женского портрета из собрания музея «Новый Иерусалим».

Участники познакомятся с эпохой дворянства, узнают о повседневной жизни дворянок, особенностях женского образования, моде, прическах и бальной культуре. В игровой форме им расскажут об украшениях и правилах застольного этикета высшего сословия.

Отдельный блок посвятят портретному искусству. Гостям объяснят, чем отличается парадный портрет от камерного и как художники передавали характер и привычки своих героинь. В завершение каждый участник создаст собственный образ дворянки XIX века. Возрастное ограничение — 12+. Подробности и запись доступны на сайте музея.

