Музей «Новый Иерусалим» в Истре открывает серию благотворительных концертов

В День народного единства в Музее «Новый Иерусалим» в Истре состоялся сольный концерт заслуженного артиста России, пианиста Бориса Березовского. Все собранные средства будут перечислены на благотворительные цели, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Этим концертом открылась серия ежегодных благотворительных концертов музея «Новый Иерусалим», средства от которых пойдут в поддержку российских благотворительных организаций.

Средства от продажи билетов на концерт Бориса Березовского, на котором пианист сыграл произведения Ференца Листа и Людвига ван Бетховена, будут перечислены «Елизаветинскому детскому хоспису».

«Я очень доволен сегодняшней публикой и рад, что наконец удалось побывать в музее «Новый Иерусалим». Давать благотворительные концерты — распространенная практика во всем мире. Хочу поблагодарить всех зрителей и организаторов. Мы, взрослые, должны помогать детям в исполнении их желаний», — рассказал заслуженный артист России Борис Березовский.

«Елизаветинский детский хоспис» находится в округе Истра и помогает неизлечимо больным детям до 18 лет из всех регионов России. Здесь подопечным не только оказывают медицинскую помощь, но и обеспечивают полноценную и насыщенную жизнь, наполненную любовью, радостью и заботой. Чтобы сделать жизнь маленьких пациентов ярче, придумали акцию «Дерево желаний». На листочках этого дерева дети оставляют свои пожелания, а взрослые помогают их воплотить в жизнь. Все собранные средства от концерта Бориса Березовского — более 700 тыс. рублей — пошли на реализацию этого проекта.

«Мы гордимся, что Борис Вадимович поддержал идею. Этим мероприятием мы закладываем добрососедские отношения с Елизаветинским детским хосписом, который находится в округе Истра. Помогать можно по-разному, а помощь никогда не бывает лишней. Мы надеемся, что к нам присоединятся и другие сообщества и это станет хорошей традицией», — отметила заместитель генерального директора музея «Новый Иерусалим» Ирина Карабанова.

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