Музей Коломны победил на конкурсе министерства культуры и туризма Подмосковья

Одним из семи НКО, поддержанных в рамках конкурса на получение субсидии на реализацию проектов в области культуры в 2024 году, стал коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад», в структуру которого входит музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Субсидия поддержит проект музея «Коломенские новеллы». Проект представляет собой серию событий с участием современных художников и писателей, которые будут реализованы на площадке «Арткоммуналки».

«Проект вовлекает самые разные аудитории и влияет не только на личные творческие стратегии отдельных авторов, но и создает яркую творческую атмосферу в городе и музее», — отметила директор музея Екатерина Ойнас.

Проект «Коломенские новеллы» поможет в создании новых произведений современного искусства и литературы, в выпуске серии черно-белых фотографий, выполненных подростками в технике аналоговой печати. Также в рамках проекта состоится уличная выставка, в которой будут отражены воспоминания тех, кото прожил большую жизнь в Коломне и помнит то, что было полвека назад и больше.

«Арткоммуналка» — это одновременно и центр сохранения памяти о жизни людей в 1960-х, и место для актуальных практик искусства и литературы.

В течение 2024 года с помощью проекта «Коломенские новеллы» будут реализованы девять арт- и литпроектов — победителей Международного грантового конкурса «Арткоммуналка 2023-2024» и «Арткоммуналка 2024-2025». В 2024 году в резиденцию приезжают авторы из разных городов России: Калининграда, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других, а также Тегерана (Иран).

Цель конкурса — поддержка наиболее смелых творческих проектов, соответствующих духу и задачам развития современного искусства и литературы и ориентированным на художественное осмысление современности и наследия Коломны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.