Музей из Коломны передал игрушки ручной работы для московского рождественского фестиваля

Мануфактура «Душистыя радости» из Коломны станет частью Второго Благотворительного фестиваля «Звезда Рождества», который открывается в столице 19 декабря, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В течение месяца на лучших площадках Москвы пройдут концерты, спектакли, мастер-классы, ярмарки, вертепные представления и выставки. Каждый человек, купивший билет на любое из мероприятий фестиваля, уже становится благотворителем — все вырученные средства пойдут в Московский штаб помощи беженцам и Православную службу помощи «Милосердие».

«Мануфактура „Душистыя радости“ предоставила организаторам фестиваля — православному порталу „Милосердие.ru“ и театральному салону „Сцена 23“ — серию ватных игрушек ручной работы, выполненных по технологиям XIX века. Средства от их продажи также пойдут на благотворительные цели. Мы счастливы быть частью такого доброго и светлого фестиваля!» — рассказала директор мануфактуры «Душистыя радости» Наталья Бакушина.

10 декабря во время пресс-бранча, посвященного страту проекта, представители музея провели мастер-класс по изготовлению украшений для рождественской елки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.