Музей «Горки Ленинские» в Ленинском округе проведет акции ко Дню России

Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» в Ленинском округе Подмосковья с 10 по 14 июня присоединится к Всероссийской акции «#РодинойГоржусь», приуроченной ко Дню России. Для ветеранов и участников СВО, а также их семей подготовлены бесплатные посещения и специальные программы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

С 10 по 14 июня ветераны и участники СВО вместе с членами семей смогут бесплатно посетить все объекты музея-заповедника, включая новый выставочный проект «Героическая эпопея», посвященный достижениям советской авиации 1920–1930-х годов.

Для детей участников СВО в музее крестьянского быта организуют интерактивную программу «Жили-были». Участники попробуют носить коромысло с ведрами, крутить точильный камень, взвешивать продукты на весах с гирями, гладить белье рубелем, пользоваться ухватом и сыграть в старинные игры.

12 июня в рамках акции «Российский триколор» волонтеры будут раздавать ленты в цветах флага на всех музейных площадках и рассказывать о значении символа и правилах ношения. 14 июня в 11:00 в научно-культурном центре «Музей В.И. Ленина» пройдет детский шахматный турнир, посвященный Дню России.

Акции «Родиной горжусь» и «Российский триколор» направлены на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание и объединяют людей разных поколений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <...> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.