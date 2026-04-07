Музей Дурылина в Королеве Подмосковья присоединится к акции 18 апреля

Мемориальный Дом-музей С.Н. Дурылина в этом году впервые станет участником международной акции, организованной Международным советом музеев ИКОМ. Проект объединяет мемориальные музеи, посвященные выдающимся людям, их наследию и влиянию на историю.

Мероприятия пройдут 18 и 19 апреля 2026 года по адресу: Королев, микрорайон Болшево, улица Свободная, дом 12. Гостям представят специальную программу о жизни и творчестве Сергея Николаевича Дурылина. Посетители также смогут познакомиться с атмосферой исторического дома, который сохраняет память о его владельце.

Подробную программу опубликуют заранее на ресурсах музейного объединения «Музеи наукограда Королев».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.