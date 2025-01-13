Музеи Подмосковья в новогодние праздники посетили свыше 113 тыс человек

В дни новогодних праздников, с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, государственные музеи Московской области посетили более 113 тыс. жителей и гостей региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Наиболее посещаемым стал государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим». На выставке «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви», которая проходит в его стенах, с 30 декабря по 8 января побывали почти 6 тыс. человек.

Выставку «Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея» в Звенигородском музее-заповеднике посетили около 3 тыс. гостей.

В Серпуховском историко-художественном музее на выставке «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» побывали за время каникул более 1,8 тыс. человек.

В дни новогодних праздников в государственных музеях Московской области было проведено свыше 30 концертов, лекций, мастер-классов, спектаклей и других развлекательно-образовательных мероприятий, на которых побывали более 4,5 тыс. жителей и гостей Подмосковья.

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока.

«С 1 декабря у нас стартует «Зима в Подмосковье» — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.