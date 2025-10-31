Музеи Подмосковья подготовили мероприятия ко Дню народного единства

4 ноября наша страна отмечает День народного единства, праздник, посвященный освобождению Москвы войсками народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов и символизирующий способность народа самоорганизовываться для сохранения государственности, демонстрируя гражданскую сплоченность и единство. К этому событию государственные музеи Московской области подготовили патриотические мероприятия на исторические темы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Так, в Музее-заповеднике А. С. Пушкина, Одинцовский г. о., состоится занятие для детей «Чудесный мир пушкинских сказок» с историком и ведущим методистом музея Ириной Ивановной Хоцановой. В рамках программы «Неспешные чтения в русской усадьбе» пушкинист Михаил Сергеевич Гладилин прочтет с комментариями драму А. С. Пушкина «Скупой рыцарь» из цикла «Маленькие трагедии». Любителей музыки приглашают на концерт-лекцию «Диалоги эпох: от барокко до джаза». Это авторский проект кандидата искусствоведения, доцента, члена Союза композиторов России, лауреата премии Правительства Москвы Романа Чистякова. В исполнении лауреата международных конкурсов Марии Елиной (скрипка), Ольги Бендицкой (флейта), Андрея Литвина (кларнет), Ярослава Исаева (саксософон), Елены Фаттах и Романа Чистякова (лекция, фортепиано) посетители услышат произведения русских и зарубежных композиторов. Также в музее пройдут обзорные экскурсии «Дворянская усадьба Вяземы — историко-литературное путешествие» с посещением музея Бориса Годунова, дворца, усадебного парка, западного флигеля и здания риги, олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» и виртуальная квест-экскурсия «Сокровища Вязем».

Коломенско-Зарайский музей-заповедник подготовил в честь праздника акцию «День кремля». В этот день бесплатно можно будет посетить выставку «Зарайский гарнизон эпохи Смуты», которая будет работать с 12:00 до 15:00, и прослушать экскурсии «Зарайский кремль — памятник русского оборонного зодчества» и «Зарайск в период Смуты. С Пожарским во главе».

Для участия в акции необходимо приобрести бесплатный билет в кассе музея.

Музей «Новый Иерусалим» подготовил мастер-класс под руководством педагога-художника «Рисуем вместе. Образ русского богатыря в искусстве», где участники узнают, какое место занимает образ героя в отечественном искусстве и познакомятся с особенностями изображения героических персонажей в живописи. Также пройдет музейное занятие для всей семьи «Без меня народ неполный», на котором участники поговорят о том, что объединяет родных людей, обсудят семейные традиции и реликвии, а также поиграют и послушают мудрые притчи. В конце занятия каждая семья создаст коллаж «Моя семья».

В музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину гостей ждут лекция «Поэма Пушкина «Полтава», опера Чайковского «Мазепа» и мастер-класс «Флаги и гимны России».

Музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока подготовил поэтическую прогулку-экскурсию по усадьбе Шахматово «О Русь моя!»

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.