Muse и Земфира*: певица Невестина рассказала об источниках вдохновения

«Я увлекалась творчеством групп Muse, Portishead и Земфиры*, которые стали для меня ориентирами. Создав несколько десятков песен, я поняла, что хочу их показать, и собрала свою рок-группу под названием „Будь моей невестой“ (БМН)», — рассказала певица о начале своего творческого пути.

Сегодня основным источником вдохновения для нее служат внутренние переживания и творчество других людей — музыка, сериалы и книги.

На новом альбоме будет всего 4 трека, а самым сложным в создании Невестина называет процесс сведения. Иногда ей приходится слушать песню сотню раз, она даже забывает, что изначально хотела сказать композицией. Говоря об отличительных признаках альбома, певица назвала «Оптимизм» коллаборацией: он создавался совместно с художницей и поэтессой Марией Ростуновой.

*Признана иноагентом.