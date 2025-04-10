Муниципальный этап слета «Безопасное колесо» прошел в Ступине

«Слет юных инспекторов дорожного движения проводится Домом детского творчества уже не первый год. Цель конкурса — пропаганда безопасности дорожного движения среди детей и подростков. Конкурс „Безопасное колесо“ будет всегда актуален, потому что напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дороге», — сказала Оксана Михалева, методист Дома детского творчества, отделения Михневский детско-юношеский центр.

В мероприятии приняли участие 18 команд из всех городских и сельских школ округа.

Участники соревнований продемонстрировали жюри знания правил дорожного движения, навыки оказания первой помощи и творческие таланты.

Юные инспекторы признаются, что вместе с пользой подготовка к подобным мероприятиям приносит радость. Слет «Безопасное колесо» дает ребятам возможность не только показать знания, но и внести вклад в обеспечение дорожной безопасности.

Победители соревнований будут представлять Ступино на областном этапе конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.