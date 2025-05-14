Мультимедийный музей Жириновского откроют в Москве в 2026 году

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что в Луковом переулке в столице планируется открыть музей в честь основателя партии Владимира Жириновского. Об этом сообщает РИА Новости .

«Это будет современный, классный, мультимедийный музей, который заставит совершенно по-новому взглянуть на основателя ЛДПР Владимира Жириновского, по-настоящему оценить грандиозный масштаб его личности», — подчеркнул Слуцкий.

По его словам, основатель партии был невероятным человеком, патриотом, который защищал страну, людей и русский мир, а также он никогда не отрывался от чаяний простых жителей.

Лидер ЛДПР уточнил, что музей планируется открыть в первом квартале следующего года. Это будет сделано при взаимодействии партии с Минкультуры РФ.

Ранее президент страны Владимир Путин подписал указ «О праздновании 80-летия со дня рождения В.В. Жириновского» в 2026 году.

Российский политик Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет от последствий коронавирусной инфекции.