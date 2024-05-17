Мультфильм «Пушкин и… Михайловское. Начало» покажут в кинотеатрах РФ с 6 июня

Полнометражный мультфильм «Пушкин и… Михайловское. Начало» выходит на большие экраны в кинотеатрах России 6 июня к 225-летию со дня рождения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Этот мультфильм о том, как Александр Пушкин совсем молодым человеком оказался в ссылке в скучной деревне. И именно здесь, в селе Михайловское, среди полей, холмов, лесов и рек с ним произошло чудо: спустя два года Пушкин, уезжая из родового имения, превратился в гениального поэта. Стал тем Пушкиным, которого столетия знает и любит вся Россия.

Этот мультфильм — волшебная сказка, которую так любят дети. Правдивая и выдуманная история о том, как молодой поэт переживает смешные, увлекательные и загадочные приключения, которые дают ему материал для творчества. Поэт преодолевает преграды вместе с настоящими друзьями, а в нем самом есть доброе верное сердце и любовь к жизни, поэтому у этой сказки будет счастливый конец.

Мультфильм придумали продюсер Игорь Гаврюшкин и художник-постановщик Игорь Шаймарданов. Основной задачей авторов стала идея показать поэта не гением, сошедшим с портрета на стене, а как персонажа с настоящими человеческими чувствами. Для воплощения замыслов был выбран один из самых сложных, но и один самых свободных видов киноискусства — анимация.

Нарисовала мультфильм студия «Муха» под руководством Артура Абдрахманова. Производство началось в 2022 году.

Сюжетные линии фильма наполнены тонким юмором, разнообразными биографическими отсылками, мягкой изысканной цветовой палитрой. События мультфильма идут в сопровождении стихотворений поэта, подчеркивая смысловую нагрузку.

Мультфильм создан для широкой семейной аудитории, в нем найдут свою историю и самые маленькие, и взрослые. Дело в том, что основную цель мультфильма его создатели определили как «необходимость заново влюбить» зрителя в творчество и личность Александра Пушкина.

Учитывая государственную политику в сфере культурного и гуманитарного развития, сохранения исторического и культурного наследия и использования его для воспитания и образования граждан РФ, особенно детей и молодежи, авторы мультфильма рассчитывают на рост интереса среди целевой аудитории к творчеству Александра Пушкина, как неотъемлемой части культурного кода нации, включение в мировоззренческий фундамент понятий о любви к Родине, интереса к её истории.

Мультфильм можно будет посмотреть в кинотеатрах России с 6 июня, в том числе по Пушкинской карте.