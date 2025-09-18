На Украине признали угрозой нацбезопасности «Машу и Медведь» и русских рэперов

Представитель украинского языкового омбудсмена Игорь Спиридонов сказал, что мультфильм «Маша и Медведь», рэпер Алишер Моргенштерн* и Instasamka (Дарья Зотеева) — угрозы национальной безопасности Украины. Они занимаются «навязыванием русского языка», сообщает « Царьград ».

Мультфильм и русских рэперов внесли в список угроз нацбезопасности Украины. Спиридонов считает, что слушать российскую музыку или смотреть фильмы, произведенные в РФ, для жителей его страны — «неправильно с точки зрения морали».

Представитель омбудсмена сказал, что якобы на Украине все люди хотят запрета российских песен и фильмов. От их просмотра и прослушивания средства поступают в бюджет РФ, а затем перенаправляются на финансирование армии.

Затем в Верховной раде Украины предложили запретить показывать «Машу и Медведь» в стране.

В 2025 году центр противодействия дезинформации при СНБО Украины обозначил российскую песню «Сигма-бой», как «инструмент информационной войны Кремля».

* Признан иностранным агентом в России.

