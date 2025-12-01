«МосОблПарк» запустил «Сказочный маршрут» по паркам Подмосковья

В течение месяца на официальных страницах МособлПарка в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм-канале ежедневно будут появляться задания-рекомендации для семейного досуга, выполняя которые подписчики пройдут «Сказочный маршрут». 31 декабря будет издана полная карта Новогодней игры, собранная из фрагментов ежедневных публикаций. Завершится «Сказочный маршрут» празднованием Нового 2026 года.

«Новый год — одна из лучших традиций, которая объединяет поколения и создает атмосферу уюта в зимнее время года. Мы решили создать собственную версию настольной игры в социальных сетях, чтобы подарить нашим посетителям праздничное настроение и познакомить с парками Подмосковья, которые ежегодно создают сказку для своих гостей. Шаг за шагом передвигаясь по «игровому полю» на протяжении декабря игроки будут «открывать» новые ячейки, узнавать о необычных фестивалях, Резиденциях Деда Мороза, достопримечательностях парков и способах устроить себе праздничное настроение даже в самый обычный будний день», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

На протяжении всего зимнего сезона в парках Московской области будут работать 60 Резиденций и 116 Почт Деда Мороза. Гости смогут посетить 10 общеобластных проектов, 50 уникальных мероприятий и 25 спортивных соревнований. Также в этом сезоне впервые пройдут 16 мероприятий системного расписания, каждое из которых будет объединено своей темой. Все желающие смогут сделать фотографии в зимних фотозонах и на фоне новогодних елок, украшенных игрушками с элементами Культурного кода муниципалитетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.