Москвовед Французов показал портрет да Винчи на фасаде дома на Садовом кольце

Историк архитектуры Дмитрий Французов рассказал о необычных деталях московских фасадов: от портрета Леонардо да Винчи на Садовом кольце до изображений сверчков в Гусятниковом переулке, сообщает «Вечерняя Москва» .

Портрет Леонардо да Винчи украшает медальон на фасаде акционерного дома «Великан». Здание на Садовом кольце построили в 1914 году по проекту архитекторов И. В. Рыльского и А. В. Иванова. На фасаде гимназии Флерова можно увидеть портрет Сократа.

В доме с рыцарем в Гусятниковом переулке за колоннами скрываются изображения сверчков — в русских традициях они олицетворяют домовых, хранителей дома. Французов опроверг легенду о двух других рыцарях, которых якобы уничтожила бомба во время войны: таких фигур там никогда не было.

Самые древние сохранившиеся московские рельефы находятся на Боровицкой башне Кремля. Это три геральдических знака, история которых начинается в 1490 году. Пожар 1812 года уничтожил огромный пласт старинных барельефов.

«Нужно приучиться самим искать и узнавать новое. Только своими глазами вы сможете найти самые неожиданные детали вокруг», — подчеркнул историк архитектуры Дмитрий Французов.

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