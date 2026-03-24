Москвички сходят с ума от парней в столичной Библиотеке имени Ленина

Жительницы Москвы приходят в столичную Библиотеку имени Ленина, чтобы познакомиться с умными и красивыми парнями. Об этом сообщает « Осторожно, Москва ».

В социальных сетях начали вируситься видео из московской Библиотеки имени Ленина. На них девушки снимают молодежь и взрослых мужчин, которые пришли почитать книги.

Пользовательницы рассказывают о том, что посетители библиотеки красивые. В комментариях девушки из других городов жалеют, что не могут посетить именно эту библиотеку.

На опубликованных записях запечатлены симпатичные парни модельной внешности. Они общаются друг с другом и читают книги. К тому же молодые люди стильно одеты.

