Москвички сходят с ума от парней в столичной Библиотеке имени Ленина
Фото - © Медиасток.рф
Жительницы Москвы приходят в столичную Библиотеку имени Ленина, чтобы познакомиться с умными и красивыми парнями. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».
В социальных сетях начали вируситься видео из московской Библиотеки имени Ленина. На них девушки снимают молодежь и взрослых мужчин, которые пришли почитать книги.
Пользовательницы рассказывают о том, что посетители библиотеки красивые. В комментариях девушки из других городов жалеют, что не могут посетить именно эту библиотеку.
На опубликованных записях запечатлены симпатичные парни модельной внешности. Они общаются друг с другом и читают книги. К тому же молодые люди стильно одеты.
