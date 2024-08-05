Москвичи увидят лучшие отечественные и зарубежные фильмы в рамках «Ночи кино»

Москвичи и туристы увидят на больших экранах лучшие отечественные и зарубежные фильмы, сериалы, анимационные и короткометражные картины на акции «Ночь кино». Мероприятие состоится 24 августа в рамках Московской международной недели кино, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

«Традиционная акция в этом году объединит 150 площадок по всему городу. Показы организуют не только в кинотеатрах, но и в парках, музеях, выставочных залах и библиотеках», — сказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что все желающие смогут посмотреть современные фильмы и советскую классику, документальные ленты и дебютные работы в рамках программы «Молодое кино».

Так, картины начинающих авторов представят в кинотеатре «Художественный». Все проекты уже отмечены наградами различных фестивалей. Программу «Открытые границы» организуют в кинотеатрах «Ангара», «Космос», «Факел», «Искра» и «Вымпел». Здесь покажут фильмы из 9 стран, включая ЮАР, Тунис и Иран.

В кинотеатрах «Спутник», «Тула», «Вымпел», «Космос» и «Искра» презентуют документальные и научно-популярные картины, созданные продюсерским центром Киностудии им. Максима Горького.

Жители и гости столицы также могут посетить Таганский, Измайловский и Бабушкинский парки, где пройдут сеансы, посвященные уникальной природе российских регионов. В кинотеатрах «Молодежный», «Космос», «Тула» и «Спутник» состоится «Марафон сериалов».

В столичных кинотеатрах «Ангара», «Спутник» и «Молодежный» в честь 80-летия со дня рождения режиссера Сергея Соловьева покажут киноленты «Асса», «Станционный смотритель» и «Сто дней после детства».

Помимо этого, в кинозале Российской государственной библиотеки пройдут традиционные показы фильмов на 35-миллиметровой пленке. Посетители посмотрят картины «Я шагаю по Москве» и «Добро пожаловать, а также Посторонним вход воспрещен».

Для юных участников акции подготовлена отдельная программа в кинотеатрах «Тула», «Ангара» и «Космос». Дети смогут посмотреть мультфильмы и узнать историю кукольной анимации на лекции в киноклуб «Эльдар».