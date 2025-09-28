Москвичи собираются на прощание с Кеосаяном

Коллеги, родные и поклонники таланта режиссера Тиграна Кеосаяна собираются на прощание в Армянской церкви на Олимпийском проспекте, передает корреспондент РИАМО.

В воскресенье, 28 сентября, к Армянской церкви на Олимпийском проспекте в столице собирается много людей. Они несут траурные венки и цветы.

Здесь сегодня в 15:00 начнется церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Священники проведут службу, все желающие смогут проститься с Кеосаяном и проводить его в последний путь.

26 сентября супруга Кеосаяна — главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян — сообщила о его смерти в своем Telegram-канале.

В начале 2025 года режиссер пережил клиническую смерть и находился в коме. Кеосаян покинул этот свет в 59 лет. Широкому зрителю он запомнился кинолентами «Бедная Саша», «Ландыш серябристый», а также съемкой музыкальных клипов.