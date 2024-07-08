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Москвичи смогут поучаствовать в создании мозаики к 85-летию ВДНХ

На ВДНХ в столице стартовал набор мозаичного панно к 85-летию главной выставки страны. На нем будет изображение мальчика, который запускает в небо воздушного змея. Этот сюжет набрал больше всего голосов жителей в проекте «Активный гражданин», сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Конкурс эскизов уже состоялся весной. Свои варианты подготовили художники-монументалисты в возрасте от 18 до 35 лет. 2024 год объявлена в РФ Годом семьи, работы были на тему преемственности поколений.

По словам Сергуниной, на многих исторических объектах ВДНХ можно встретить мозаику. Новое панно будет продолжать традиции.

«В его наборе примут участие не только опытные мастера, но и горожане. Сделать это можно 10, 14 и 18 июля. Приглашаем всех желающих присоединиться к творческому процессу», — сообщил он.

Онлайн-регистрация на мероприятие уже доступна. Композицию подготовят совместно с художниками «МШМ Московская Школа Мозаики».

Торжественное открытие панно приурочат ко дню рождения ВДНХ. Гости смогут посмотреть на него у строения 230 на Ялтинском участке.

Мозаикой на ВДНХ украшены фасады павильонов № 1 «Центральный», № 11 «Металлургия» и № 14 «Вычислительная техника и информатика». Также она есть на фонтанах «Золотой колос» и «Каменный цветок» и некоторых скульптурах.

Художественная традиция на выставке продолжается и в настоящее время.