Москвичей пригласили на премьеру новогоднего шоу «История игрушек»

Любимцы всех детей — Сказочный Патруль, Геройчики, Турбозавры, Ум и Хрум, а также Кот Басик — соберутся на сцене концертного зала «Москва» в «Острове Мечты» уже 20 декабря. Шоу «История игрушек» от продюсерского центра «Седьмая Радуга» — мастеров, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные и зрелищные новогодние проекты в стране, порадует зрителей предстоящей зимой.

Представления пройдут с 20 по 21 декабря, с 24 по 30 декабря 2025 года и со 2 по 7 января 2026 года. Уже сейчас можно воспользоваться эксклюзивной возможностью приобрести билеты со скидкой до 20% — пока цены не выросли.

О шоу

«История игрушек» обещает стать настоящей феерией, где каждый момент пронизан чудом. В этом сезоне зрителей ждет не просто спектакль, а грандиозное шоу с рекордным бюджетом более 500 миллионов рублей, участием свыше 200 артистов, 300 уникальными костюмами и ожившими на сцене 50 персонажами.

Спецэффекты и мэппинг перенесут зрителей в мир грез, иллюзии и воздушные трюки заставят затаить дыхание, а встреча с настоящим Дедом Морозом станет кульминацией волшебного праздника. Но и это еще не все. Неотъемлемой частью всех шоу «Седьмой Радуги» на протяжении многих лет являются интерактивы с гигантскими надувными игрушками — создатели нового спектакля не просто сохранили этот важнейший элемент шоу, но и вывели его на новый небывалый уровень.

Главная особенность «Истории игрушек» в том, что именно эмоции зала управляют сказкой. Здесь бурные аплодисменты рушат коварные планы, дружный топот прогоняет грусть, а совместный танец превращает детей и родителей в одну большую счастливую команду. Каждое представление уникально, потому что рождается прямо на глазах у зрителей.

Впервые на одной сцене соберутся любимые герои телеканала «МУЛЬТ»: Сказочный Патруль, Геройчики, Турбозавры, Ум и Хрум, а также Кот Басик. По сюжету канун Нового года оказывается под угрозой: обиженная Тень наводит переполох в магазине игрушек, и герои теряют память. Сказочному Патрулю предстоит разгадать хитрую головоломку, помочь друзьям вспомнить себя и показать, что главное волшебство заключается не в чудесах, а в дружбе и доброте. Успеют ли они все исправить до прихода Деда Мороза?

«Мы погрузим зрителей в атмосферу настоящей сказки, потрясающего путешествия по мультфильмам. Наше шоу рассчитано на самых маленьких зрителей, но мы уверены, что не только они, но и их родители останутся под большим впечатлением. Мы готовим удивительный по зрелищности спектакль. Используем ультрасовременную видеографию, великолепный мэппинг, в нашем распоряжении проникновенная музыка, невероятные костюмы и еще много разных сюрпризов. Уверен, „История игрушек“ зарядит детей и их родителей позитивными эмоциями на новогодние каникулы и на весь предстоящий год», — отметил режиссер представления Андрей Крючков.

Домик доброты

Концертный зал «Москва» в «Острове Мечты» станет частью этого волшебного действа. Отличная видимость с любого места, мягкие кресла, просторные фойе, праздничные фотозоны, ярмарка сувениров и сладостей, а также заботливые аниматоры создадут атмосферу праздника еще до того, как начнется представление.

Также гости смогут приобрести особый подарок — «Домик доброты»: яркая упаковка с героями шоу превращается в кормушку для птиц, а внутри ждут эксклюзивные джиббитсы, браслет, сладости лучших фабрик России, доступ к видеоверсии шоу и сюрпризы от партнеров.

«Седьмая Радуга» уже 29 лет дарит зрителям чудеса. Более 7,7 миллиона человек увидели 922 новогодних спектакля, и каждый раз это событие, которое объединяет поколения и возвращает взрослых в детство.

«История игрушек» — премьера, где оживают мечты, здесь дети верят в чудо, а взрослые забывают о любых заботах. Продолжительность шоу — 1 час 20 минут без антракта. Дети до 3 лет проходят бесплатно, а для школ и организованных групп действуют специальные условия.

Не упустите шанс подарить своим детям праздник, о котором будут говорить еще весь год! Билеты уже в продаже — спешите занять лучшие места и встретить Новый год в компании сказки, которая оживает прямо на ваших глазах.

Расписание сеансов:

20–21 декабря: 10:30, 13:00, 15:30, 18:00

24–26 декабря: 12:00, 15:00, 18:00

27–28 декабря: 10:30, 13:00, 15:30, 18:00

29 декабря: 12:00, 15:00, 18:00

30 декабря: 10:30, 13:00, 15:30, 18:00

2–4 января: 10:30, 13:00, 15:30, 18:00

5–7 января: 12:00, 15:00, 18:00

Территориально показы будут проходить в Москве на проспекте Андропова, д. 1. Стоимость билетов: от 470 р. Дети до 3 лет могут пройти бесплатно и сидеть на коленях у взрослого. Больше подробностей — на сайте «Седьмой Радуги».