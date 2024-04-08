Москвичам рассказали, как отреставрируют Дворец культуры завода «Серп и Молот»

В Дворце культуры завода «Серп и Молот» стартовала реставрация

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте первоначальных реставрационных работ во Дворце культуры завода «Серп и Молот». По словам градоначальника, после реставрации дворец станет арт-кварталом, сообщает «Царьград» .

Дворец культуры состоит из пары строений. В первом из них специалисты проведут реставрацию элементов декора, демонтируют цементную штукатурку и раскроют заложенные оконные и дверные проемы. Планируется вернуть местным фасадам первоначальный цвет и воссоздать историческую внутреннюю планировку, рассказал Собянин.

«После реставрации „Серп и Молот“ превратится в арт-квартал и станет настоящей точкой притяжения», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Во втором строении дворца сохранят облицовку стен и колонн из мрамора и туфа, мраморные полы и элементы деревянных лестничных поручней.

По словам Собянина, полноценные работы во Дворце культуры завода намерены начать с приходом теплой погоды.