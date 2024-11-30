Москвичам представят масштабную программу к 83-й годовщине битвы за столицу

В декабре 2024 года в кинопарке «Москино» представят масштабную программу, посвященную 83-й годовщине битвы за Москву, об этом сообщила заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Битва за Москву — крупнейшее сражение Великой Отечественной войны. Солдаты, офицеры и сами жители защищали город на протяжении 7 месяцев. Их сплоченность переломила ситуацию, это стало первым шагом к Победе. До конца года посетители кинопарка смогут увидеть реконструкцию ключевых событий того времени. Они узнают, как жили и трудились москвичи в далеком 1941-м», — пояснила Сергунина.

83 года назад, 5 декабря 1941 года, под Москвой началось контрнаступление советских войск. Этому событию посвятили масштабную программу, дебют которой состоится в памятную дату — 5 декабря 2024 года. Постановка Игоря Угольникова получила название «Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа».

Зрители смогут погрузиться в историю того времени, в том числе через современные компьютерные и графические технологии. В постановке будут задействованы в том числе военная техника, среди которой будут танки и пушки. Актеры и военные реконструкции постараются воссоздать атмосферу 1941 года.

Увидеть постановку можно 7 и 8 декабря с 14:00 до 15:00, а также во все последующие выходные до конца года. Вход по билетам. Подробную информацию можно узнать в специальном разделе mos.ru.