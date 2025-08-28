Москва с размахом планирует отметить День города 13 и 14 сентября

13 и 14 сентября в российской столице запланировано проведение 138 различных мероприятий, включая концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали и мастер-классы для всех возрастов. Так Москва планирует отметить День города, об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Традиционно все культурно-развлекательные мероприятия будут проходить на площадках в центре города, в парках и учреждениях культуры. Праздничные концерты пройдут на Поклонной горе, где выступят известные артисты и коллективы.

В первый день празднования гостей Москвы и горожан ждет выступление артистов «Дорожного радио», транслируемое на телеканале «Звезда». Во второй день пройдет патриотический фестиваль под названием «Музыка гордых», посвященный Году защитника Отечества. Организатором мероприятия выступает Фонд поддержки социальных и культурных инициатив Николая Расторгуева.

В парке ВДНХ запланирована разнообразная программа развлечений у фонтана «Дружба народов». Специально организованные площадки представят музыкальные, литературные и поэтические выступления, а также шоу «Кольца Москвы» с интересными спецэффектами.

Также студенты московских вузов подготовили уникальные мероприятия. Например, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова пройдет «Пирогов-фест» — интересное путешествие в сферу науки, медицины и образования.