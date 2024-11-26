Московский областной открытый фестиваль-конкурс прошел в Жуковской ДШИ № 1

сегодня в 14:34

В этом году Московский областной открытый фестиваль-конкурс «ХВАЛА ГИТАРЕ!», который прошел в Жуковском, собрал рекордное количество участников из 20 муниципальных образований региона, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В конкурсе приняли участие обучающиеся и преподаватели из 25 школ искусств Москвы и Московской области, в том числе, Жуковского, Королёва, Лобни, Мытищ, Коломны, Подольска, Сергиева Посада, Орехово-Зуева, Балашихи, Щёлково и других городов Московской области.

Всего в 2024 году в конкурсе приняли участие 128 человек, свое мастерство показали 70 конкурсантов-номинантов — коллективы и солисты.

Ребята показали отличное владение техническими приемами классического исполнения, их выступления были яркими и выразительными.

Конкурсантов оценивало профессиональное жюри под председательством профессора Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина, профессора Академии имени Маймонида, лауреата международных конкурсов Евгения Юльевича Финкельштейна.

В составе жюри — известные музыканты, лауреаты международных конкурсов, профессора, преподаватели вузов и колледжей.

По итогам выступлений названы победители и лауреаты Московского областного открытого фестиваля-конкурса «Хвала Гитаре!» в каждой номинации.

Участников тепло поздравила директор ЖДШИ № 1, заслуженный работник культуры Московской области Елена Меденцева и вручила благодарности от первого заместителя главы Жуковского.

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