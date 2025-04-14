Московский губернский колледж искусств начал сотрудничать с коллегами из Якутии

11 апреля ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств» посетила делегация ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой» во главе с директором образовательной организации Захаром Никитиным. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В состав делегации вошли 32 человека, среди которых преподаватели, руководители коллективов, а также студенческие хореографические, вокальные и фольклорные коллективы.

В ходе визита между МГКИ и ЯККиИ им. А. Д. Макаровой было подписано соглашение, в котором стороны договорились о долгосрочном сотрудничестве в области культурного и эстетического воспитания молодого поколения, в разработке и проведении совместных мероприятий, в оказании образовательных услуг, реализации научных и творческих проектов (лекций, конференций, учебно-методических семинаров, конкурсов, фестивалей и др.) Также учреждения договорились о том, что педагоги учебных заведений будут проходить стажировку и творческую переподготовку на базе друг друга, а между преподавателями и учащимися колледжей будет вестись обмен мнениями по вопросам культуры и искусства.

Учащиеся Московского губернского колледжа искусств представили гостям из Якутии фрагмент программы «Опять весна на белом свете», подготовленной музыкальным отделением МГКИ и посвященной празднованию 80-летия Великой Победы. В исполнении оркестра русских народных инструментов под руководством Р. А. Сычева, солистов вокального и эстрадного отделов, сводного академического хора прозвучали известные композиции, посвященные годам Великой Отечественной войны.

Завершился визит студентов и преподавателей из Якутии совместным концертом, в котором приняли участие хореографические коллективы и народный хор МГКИ, вокальный ансамбль «Север», Студенческий обрядово-ритуальный театр «Эйге» и народный ансамбль танца ЯККиИ им. А. Д. Макаровой.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.