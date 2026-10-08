Московские реставраторы получили два редких снимка времен Первой мировой

Два групповых портрета сотен военнослужащих времен Первой мировой войны попали к московским реставраторам. Снимкам больше 100 лет, сообщает «Сайт MK.Ru» .

На фотографиях запечатлены солдаты и генералы русской императорской армии. По словам реставратора Дениса Аносова, историки оценивают число сохранившихся подобных снимков в мире не более чем в шесть.

Такие групповые портреты называли панорамными и делали редко: собрать сотни людей для съемки было сложно. Для фотографа строили специальные леса, а перед съемкой проводили множество репетиций. Передний ряд сидел или стоял на коленях, задние ряды размещались на возвышениях, чтобы каждое лицо оставалось видно.

Некоторые участники старались выделиться, чтобы потом найти себя на огромном портрете. Один солдат держал цветок, другой особым образом поставил руку. Точное число людей на снимках трудно сосчитать.

Обе фотографии нуждаются в реставрации: на них появились трещины и заломы, часть фрагментов утрачена. Реставраторы устранят повреждения, сохранив исторический облик снимков.

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