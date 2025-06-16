Московские музыканты выступят на фестивале Kustendorf CLASSIC в Сербии

Шесть молодых исполнителей из Москвы и восемь из других городов России представят страну на международном фестивале классической музыки Kustendorf CLASSIC в Сербии, который с самого основания в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» поддерживает компания «Газпром нефть».

В борьбе за награды также примут участие артисты из Белоруссии и Сербии.

Отбор участников возглавил народный артист России, пианист Юрий Розум. Эксперты оценивали вокальные данные и технику игры конкурсантов на различных инструментах: фортепиано, струнных, духовых и ручных гармониках. При выборе победителей учитывались уровень мастерства, сложность программы и оригинальность репертуара.

Один из этапов отбора проходил в музыкальных школах района Капотня, где находится Московский НПЗ. Здесь при поддержке предприятия регулярно проводятся мастер-классы для детей и культурные мероприятия для жителей. Ранее московские музыканты уже добивались успеха на Kustendorf CLASSIC.

Теперь лучшие участники готовятся к выступлению на фестивале, который пройдет в Сербии с 4 по 6 сентября. Возглавит жюри известный российский дирижер Михаил Голиков. В программе — концерты, лекции и мастер-классы от мировых звезд классической музыки.

«На протяжении нескольких лет я наблюдаю за участниками фестиваля Kustendorf CLASSIC. И каждый раз, видя их мастерство, вдохновение и искреннюю любовь к музыке, я не могу не гордиться нашими талантливыми ребятами. Они посвящают искусству всю свою жизнь без остатка. И результат — достижение невероятных высот. В прошлом году серебряную матрешку завоевал молодой пианист из Омска, в позапрошлом все награды ушли россиянам. Я с нетерпением жду выступления этого года. Уверен, это будет по-настоящему невероятный праздник музыки!» — отметил Голиков.

Фестиваль основал знаменитый режиссер Эмир Кустурица. С 2013 года он проходит в деревне Дрвенград, построенной для съемок фильма «Жизнь как чудо». В разные годы в мероприятии участвовали такие мастера, как дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев и альтист Юрий Башмет.

«Ежегодно на фестивале классической музыки Kustendorf CLASSIC собираются талантливые молодые исполнители со всей России. Конкурс для них — это возможность показать себя и свое мастерство, перенять опыт уже состоявшихся на сцене коллег, пообщаться с единомышленниками и увидеть перед собой новые возможности для развития карьеры. Дрвенград — место, которое вдохновляет и заряжает, дает энергию двигаться дальше. Мы в „Родных городах“ гордимся, что даем ребятам возможность попасть на большую международную сцену — и, таким образом, помогаем развитию культуры в стране», — подчеркнула директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.