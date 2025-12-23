Московская область стала лауреатом премии ЦФО в области литературы и искусства

В понедельник в Москве вручили Премию Центрального федерального округа в области литературы и искусства. Московская область стала лауреатом в номинации «За создание творческих проектов, обладающих высокой социальной значимостью».

Премию за вклад в сохранение объекта культурного наследия «Успенский собор, звонница на Городке и земляные валы, 1399 год» получили архимандрит Иероним (Карпов), Дмитрий Седов, Владимир Рыжов.

Отсутствие целевого финансирования, постепенность и неторопливость, продуманность и согласованность каждого реставрационного шага — основные принципы, не позволяющие делать ошибки, безвозвратно уничтожая ценные архитектурные элементы. Отмеченные премией представители Подмосковья создали прецедент проведения серьезной научной реставрации по восстановлению уникального памятника архитектуры за счет собранных пожертвований.

Уже сейчас реставрацию Успенского собора называют эталонным образцом реставрации памятников древности, когда все найденные в ходе обследования подлинные элементы были возвращены на свое изначальное место. Работа позволила сделать множество научных открытий по истории русского средневековья, поскольку в ходе реставрации привлекались специалисты из различных отраслей науки — источниковеды, археологи, палеографы, дендрологи, исследователи древнерусской живописи.

Всего в этом году Премия вручалась по следующим номинациям: «За просветительскую деятельность в сфере культуры», «За создание проектов произведений литературы и искусства», «За создание проектов и произведений детско-юношеской и семейной направленности», «За создание творческих проектов, обладающих высокой социальной значимостью».

Награды участникам Премии вручил полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. Лауреаты получают диплом и денежную премию в размере 500 тысяч рублей. Помимо лауреатов, несколько работ были отмечены благодарственными письмами.

Премия Центрального федерального округа в области литературы и искусства была учреждена в 2004 году. Она присуждается артистам, художникам, архитекторам, писателям, работникам и коллективам домов культуры, музеев, библиотек и т. д. Ее цель — поддержать творческие начинания деятелей культуры и искусства регионов Центральной России.

За прошедшие годы Премия получила признание в творческой среде, стала авторитетной площадкой для выявления, продвижения и поддержки региональных культурных проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

