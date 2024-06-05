Моноспектакль о Фриде Кало прошел в Ленинском округе

В Ленинском городском округе на базе историко-культурного центра в Видном прошёл моноспектакль «Лики Фриды», где были представлены авторские куклы, изготовленные жительницами муниципалитета и рассказана история жизни известной мексиканской художницы Фриды Кало. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа.

Свыше 10 жительниц Ленинского городского округа представили на сцене историко-культурного центра свои работы — яркие, совершенно разные на вид куклы, у каждой свой образ и характер. Презентация работ проходила в виде моноспектакля. Здесь можно было услышать самые известные цитаты Фриды Кало. Организатор мероприятия Ольга Новак рассказала интереснейшую и драматическую историю жизни Фриды. Зрители, посетившие сегодня моноспектакль, попросили продлить показ до конца лета, многие не сдерживали слез.

«Куклы выполнены в смешанной технике, в каждую, несомненно, вложена душа мастера. Образ Фриды всегда вдохновлял творческих людей, ее рисуют художники, стилисты и модельеры повторяют ее образы, а мы решили сделать куклы. Наряды подобраны очень тонко, все детали учтены и выполнены по-настоящему ювелирно. Занятия по изготовлению кукол проходят на базе арт-студии „Абажур“, также такие мероприятия я провожу для участниц клуба губернаторского проекта „Активное долголетие“. В Ленинском городском округе так много талантливых, готовых учиться новому людей», — рассказала руководитель арт-студии «Абажур» Ольга Новак.

На базе историко-культурном центре в Видном регулярно проводятся различные выставки и интересные презентации, посетить которые можно абсолютно бесплатно. Выставочные залы работают со вторника по пятницу, с 10:00 до 17:00. Адрес: г. Видное, улица Заводская, д. 2.

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