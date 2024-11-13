Монеты, ножи и наконечники: какие редкие артефакты обнаружили на Тверской улице

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные археологи в ходе исследований нашли на Тверской улице 600 артефактов и уже готовят их к передаче в музейный фонд, сообщает «Царьград» .

Все предметы были найдены в ходе раскопок с 2022 по 2023 год. Исследовалась территория, которая в XIV–XVII веках составляла часть Белого города, а в XVIII веке входила в Камер-Коллежский вал.

Археологи работали на глубине от 3 до 7 м и обнаружили артефакты, охватывающие различные исторические периоды — от XV до XVIII века. В их число вошли осколки керамических сосудов и большая коллекция печных изразцов. Также были найдены кремень от ружейного замка, монеты, ножи и наконечники стрел.

Особое внимание стоит уделить красноглиняным печным изразцам конца XVI века. На одном из них сохранились отпечатки пальцев мастера-гончара. Специалисты по реставрации трудились над находками в течение года, восстанавливая металлические изделия и подготавливая научный отчет для музейных экспозиций, отметил мэр Москвы.