Молодые художники подготовят проекты мозаичного панно к юбилею ВДНХ

В Москве открылся прием заявок на конкурс «Лучший проект мозаичного панно на ВДНХ», посвященный 85-летию главной выставки страны. Участниками станут художники-монументалисты в возрасте от 18 до 35 лет, сообщает пресс-служба АО «Выставка достижений народного хозяйства».

«ВДНХ хранит историю нескольких десятилетий жизни нашего города и всей страны. Именно связь и преемственность поколений станет центральной темой будущей мозаичной композиции. Конкурсантам предстоит разработать ее концепцию и представить эскиз. Панно по проекту победителя украсит территорию комплекса», — сказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

На многих выставочных и исторических объектах ВДНХ есть мозаика. Среди них — павильон № 1 «Центральный», № 11«Металлургия», № 14 «Вычислительная техника и информатика». Ею украшены такие фонтаны, как «Золотой колос» и «Каменный цветок», облицованы некоторые скульптуры. Также панно из колотой смальты «Ученый и инженер» появилось в павильоне «Атом».

Все желающие принять участие в конкурсе могут подать заявку до 8 мая на сайте ВДНХ. Там же опубликованы требования к материалам авторов. Конкурс проводится совместно с партнером «МШМ Московская школа мозаики».

В состав жюри войдут вице-президент Союза московских архитекторов Евгений Гурвич, начальник архитектурного управления департамента капитального ремонта и строительства ВДНХ Сергей Соколов, заслуженный художник России Алексей Онуфриенко, художник-монументалист Ольга Землянухина и директор по развитию организации «МШМ Московская школа мозаики» Екатерина Медвецкая.

Эксперты выберут трех финалистов, а победителя определят москвичи в ходе голосования на проекте «Активный гражданин». Лучший эскиз ляжет в основу панно, которое разместят у строения 230 на Ялтинском участке. Набором мозаичного панно займутся мастера школы-партнера при участии приглашенных гостей.