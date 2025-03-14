Молодежный театр «Первопроходцы» из Раменского объявляет набор в труппу театра

Занятия в молодежном театре «Первопроходцы» проходят в Раменском в Отделе досуговой деятельности «Будущее», расположенном на улице Зои Космодемьянской, дом 16, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Если вы мечтаете играть на сцене и хотите научиться актерскому мастерству, познакомиться с интересными людьми и найди любимое хобби, вам точно необходимо записаться. Занятия проходят абсолютно бесплатно для молодежи от 14 лет.

На репетициях вы освоите следующие дисциплины: актёрское мастерство, художественное слово, сценическое движение, пластика, сценический бой, ораторское искусство, основы хореографии, режиссура, сценография, сценарное мастерство, постановка спектаклей и иных театральных форм, участие в творческих фестивалях и конкурсах. Если у вас имеются конкретные вопросы, вы можете обратиться с ними в сообщениях в группе «Первопроходцы».

Актерское мастерство развивает важные навыки у молодых людей: хорошее воображение, эмоциональную восприимчивость, четкость речи, умение импровизировать. Подобные навыки помогают социализироваться в обществе.

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