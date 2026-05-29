Могила утопает в цветах: семья почтила память Анастасии Заворотнюк

Родные, друзья и поклонники почтили память актрисы Анастасии Заворотнюк на Троекуровском кладбище. 29 мая исполнилось два года со дня смерти знаменитости, которую пытались спасти всей страной, сообщает SHOT .

Могилу актрисы посетили фигурист Петр Чернышев, их общая 7-летняя дочь Мила, мать Заворотнюк Валентина Борисовна. Девочка трогательно послала портрету мамы воздушный поцелуй.

Поклонники также посетили могилу, их не остановил даже проливной дождь. Захоронение утопает в розах, рядом высажены небольшие елки. У могилы провели панихиду. Для людей рядом установили шатер.

В фан-аккаунте также почтили память Заворотнюк. Поклонники признались, что очень скучают по артистке.

«Два года спустя по-прежнему больно и пусто. Хочется сказать главное — мы очень скучаем. И знаем, что наша Настя где-то рядом, во всем, что она любила и о чем мечтала», — написали поклонники.

Анастасия Заворотнюк умерла в 2024 году после продолжительной борьбы с глиобластомой, которая также унесла жизнь певицы Жанны Фриске.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.