Могила утопает в цветах: семья почтила память Анастасии Заворотнюк
Родные, друзья и поклонники почтили память актрисы Анастасии Заворотнюк на Троекуровском кладбище. 29 мая исполнилось два года со дня смерти знаменитости, которую пытались спасти всей страной, сообщает SHOT.
Могилу актрисы посетили фигурист Петр Чернышев, их общая 7-летняя дочь Мила, мать Заворотнюк Валентина Борисовна. Девочка трогательно послала портрету мамы воздушный поцелуй.
Поклонники также посетили могилу, их не остановил даже проливной дождь. Захоронение утопает в розах, рядом высажены небольшие елки. У могилы провели панихиду. Для людей рядом установили шатер.
В фан-аккаунте также почтили память Заворотнюк. Поклонники признались, что очень скучают по артистке.
«Два года спустя по-прежнему больно и пусто. Хочется сказать главное — мы очень скучаем. И знаем, что наша Настя где-то рядом, во всем, что она любила и о чем мечтала», — написали поклонники.
Анастасия Заворотнюк умерла в 2024 году после продолжительной борьбы с глиобластомой, которая также унесла жизнь певицы Жанны Фриске.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.