Модный маркет и ярмарку НКО откроют на форуме-фестивале «Москва 2030» в августе

1 августа на Тверском бульваре в столице на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» будет открыто модное пространство, в котором представят бренды из мегаполиса и разных российских регионов, сообщает пресс-служба городского департамента торговли и услуг.

Для москвичей и туристов в рамках мероприятия еще подготовили ярмарку некоммерческих организаций (НКО), творческую и спортивную программы.

«Посетителям представят одежду для детей и взрослых, экокосметику, аксессуары и украшения. Все желающие познакомятся с трендами сезона и проектами молодых специалистов модной индустрии», — сказала заммэра города — глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Кроме того, на ярмарке можно будет купить сумки, купальники и пляжные накидки, одежду, созданную из переработанных материалов, свечи, парфюмерию, наборы для творчества и мозаики, костюмы для питомцев.

На Тверском бульваре еще проведут ярмарку добра. В ней будет участвовать свыше 50 городских некоммерческих организаций (НКО). У них все желающие смогут приобрести товары ручной работы, в том числе картины и посуду. Все вырученные средства будут направлены на развитие НКО и помощь подопечным.

В рамках планируемых мастер-классов можно будет разработать авторские принты и собрать мини-букеты, узнать об архитектурных стилях, научиться основам моделирования и конструирования. Любителям активностей предложат поиграть в бадминтон, фрисби, баскетбол, научиться танцевать в разных стилях и т. д.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» будет проходить свыше чем на 30 площадках, которые развернут в разных районах мегаполиса. Там будут представлены достижения городской промышленности, градостроительной сферы, городского хозяйства, планы по развитию транспорта и многое другое.