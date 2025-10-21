Многодетным семьям из Балашихи вручили благодарности в рамках конкурса «Семья года»

С 17 по 19 октября в оздоровительном комплексе «Литвиново» прошло мероприятие «Большие семейные выходные», собравшее большое количество многодетных семей-участников конкурса «Семья года». В нем приняли участие две семьи из городского округа Балашиха: Фахретдиновы и Мирзоевы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На мероприятия присутствовали семьи, которые показали лучшие результаты в муниципальном этапе. Участникам было необходимо создать видеопрезентацию о своей семье.

«Мероприятие прошло на высоком уровне. Мы с удовольствие примем участие и в других подобных конкурсах», — поделилась Дина Фахретдинова.

В рамках мероприятия, которое прошло под эгидой «Крепкая семья — сильная страна», представителям двум семьям из Балашихи вручили благодарственные письма от Министерства социального развития Московской области за вклад в формирование семейного образа жизни, содействие в укреплении престижа и роли семьи в обществе, воспитание достойного поколения и преданность семейным ценностям. Отцы двух семей являются участниками СВО.

Мероприятие было приурочено ко Дню многодетной семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.