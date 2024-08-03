Много зелени, цветы и светильники: в Москве пройдет модный показ российских брендов

Универмаг отечественных дизайнеров «Лето» будет открыт на площади Революции в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Для гостей проведут модный показ, сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

Открытие состоится 8 августа в лаунж-зоне на площади Революции. В шоуруме новой торговой точки столицы будут представлены ведущие бренды РФ. Это Botrois, RUBAN, MATU, You wanna, Pe for girls, Akhmadullina dreams, Artem Krivda, Arny Praht и т. д. У каждого из них есть собственные идеи, как сделать современную одежду красивой, функциональной, выделяющей из толпы на улице.

В модном показе будут участвовать десятки российских топ-моделей.

Кроме одежды, на маркете можно будет полюбоваться разными аксессуарами, еще там представят уникальные цветы и свечи.

Дефиле «Лето в Москве» планируют провести в обрамлении ярких пейзажей. Место оформят свыше чем 1,5 тыс. растений, среди которых деревья и кустарники и большое число цветов. Площадку украсят необычные напольные светильники, которые сделаны в виде минималистичных белых торшеров. Они помогут создать в центре мегаполиса уютную атмосферу.

Завершится открытие универмага планируется выступлением певицы Ольги Серябкиной. Вход для посетителей свободный.