Младшая сестра Стаса Намина назвала возможный мотив убийства его сына и тещи

Во вторник в Московском областном суде на слушании по делу пасынка известного музыканта, шоумена и продюсера Стаса Намина дала показания младшая сестра артиста Нина Микоян, сообщает сайт MK.Ru .

Романа Ткаченко судят за убийство брата Артема и бабушки Прасковьи. Все произошло в октябре 2023 года в загородном доме, расположенном в Истринском городском округе.

По информации из зала суда, Микоян в основном хорошо охарактеризовала обоих братьев. Она подчеркнула, что Артем был добрым и внимательным человеком, не употреблял алкоголь и не курил, а Романа любил как старшего брата и брал с него пример. О самом Ткаченко женщина почти не говорила, указав на редкое общение. Также она отметила, что между Романом и его отчимом не было конфликтов.

Что касается вероятного мотива преступления, Микоян предположила, что у Ткаченко были финансовые трудности. Возможно, причиной убийства брата стала зависть, подкрепленная подозрениями, что бабушка оставит наследство Артему. Однако, существовало ли такое завещание на самом деле, женщина не знала.

