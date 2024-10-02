МК: Добрынин перед смертью находился в сильнейшей депрессии

В последние годы своей жизни композитор Вячеслав Добрынин практически не выходил в свет. После первого инсульта артист фактически прекратил концертную деятельность. После одного из выступлений, оказавшегося для него последним, Добрынин признался журналистам, что его мучает депрессия, сообщает сайт MK.Ru .

«Жизнь пошла такая, что оптимизма мне не предлагала», — заявил композитор, добавив, что ему не хотелось ни петь, ни выступать.

Добрынин отметил, что время от времени наблюдал за работами своих коллег, с которыми сотрудничал в юности. Современные знаменитости же его не интересовали. По его мнению, им нужно было бы трудиться еще 50 лет, чтобы достичь его уровня, однако он старался особо не высказываться на эту тему.

Однажды композитор назвал молодых авторов «безграмотными» и «тупыми», что спровоцировало волну обсуждений в Сети. Добрынин не хотел никого обидеть, однако на него все «накинулись».

Эмоционально артисту приходилось очень непросто: «ванна, умывальник и горшок» — именно так он описывал свою жизнь в последние годы жизни.

В его окружении отметили, что ему было очень тяжело после первого инсульта — композитор осознал, что больше не будет таким, как раньше. Понимание этого стало для него настоящим шоком. Он испытал сильнейший стресс. Не принимая свою болезнь, он начал злоупотреблять алкоголем, хотя врачи строго запрещали ему пить.

Вячеслав Добрынин скончался на 79-м году жизни в одной из столичных клиник. Последние годы артист не выступал из-за проблем со здоровьем.