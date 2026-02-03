Мюзикл «Снежная королева» показали семьям военнослужащих в Наро-Фоминском округе

Мюзикл «Снежная королева» был представлен во Дворце культуры «Апрелевка» для семей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Гости получили приглашения на спектакль, чтобы вместе провести время и получить яркие впечатления.

Директор дворца культуры Олеся Зайцева рассказала, что идея создания постановки возникла во время подготовки к Новому году. Инициатором проекта стала ведущая артистка Елена Маланчук, а композитор Александр Шевцов написал музыку, придав спектаклю эмоциональную глубину.

Постановка стала одной из самых масштабных в истории учреждения. В ее создании участвовали все творческие и технические службы. Для спектакля разработали уникальную визуальную концепцию с использованием современных технологий, включая элементы искусственного интеллекта. Художники создали авторские костюмы, а декораторы подготовили сложные декорации. Режиссером выступил Константин Уманцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.