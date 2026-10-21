Мизулина пожаловалась силовикам на рэпера 3goth2002 из-за пропаганды наркотиков

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина направила обращения в МВД России и Генеральную прокуратуру с требованием проверить творчество и деятельность рэпера 3goth2002. Об этом общественница написала в своем Telegram-канале .

Поводом для реакции послужили сигналы о пропаганде наркотических препаратов, суицидального поведения, а также систематическом распространении деструктивных материалов в треках и социальных сетях музыканта. Директор Лиги безопасного интернета также призвала региональные власти и сотрудников правоохранительных органов взять на особый контроль запланированные выступления артиста в российских городах.

Мизулина выразила серьезные опасения, что исполнитель может выходить на сцену в состоянии наркотического опьянения, создавая прямую угрозу безопасности, жизни и здоровью несовершеннолетних зрителей.

Поводом для обращения общественницы стало письмо от обеспокоенных граждан. В нем подписчики пожаловались на предстоящий гастрольный тур музыканта с возрастным цензом «16+». Подписчики подчеркнули, что в композициях и личном блоге исполнитель открыто говорит о запрещенных веществах, публикует их снимки, провоцирует скандалы и транслирует опасный контент на подростковую аудиторию. В связи с этим призвали отменить тур или ужесточить возрастной ценз.

Судя по прикрепленным фотоматериалам из социальных сетей артиста, молодой человек обладает эпатажным имиджем. У него взъерошенные волнистые волосы ярко-розового оттенка, пирсинг в носу и на языке, а также многочисленные татуировки на шее, кистях рук и на лице в районе скулы.

В своих публикациях исполнитель открыто делится кадрами сомнительного содержания. Он позирует с замазанными предметами во рту и перед лицом, выкладывает провокационные снимки интимного характера и держит в руках пачку пятитысячных купюр рядом с емкостями со скрытым на фото содержимым.

В одном из постов музыкант публикует отзыв на употребление неких веществ, оценивая эффект на 9 из 10. Также рассуждает о плюсах и минусах ощущений, жалуется, что его «накрывает не так, как хотелось бы».

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