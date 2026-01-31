сегодня в 08:18

Мишустин убрал из совета по развитию кинематографии ряд людей и добавил новых

Режиссера и сценариста Александра Сокурова, председателя Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» и гендиректора киностудии имени Горького Юлиану Слащеву убрали из Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Соответствующий приказ выпустил премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также из Совета исключили Наталью Мокрицкую, Валерия Тодоровского и ряд других.

В состав приняли, в том числе сценариста и продюсера Александра Акопова, режиссера Сергея Урсуляка. Также в Совет включили генерального директора ООО «Централ Партнершип» Вадима Верещагина и генерального продюсера ООО «Окко» Гавриила Гордеева.

Правительственный совет по развитию отечественной кинематографии создан для воплощения государственной политики в сфере кинематографии. Главные задачи — разработка предложений для повышения эффективности господдержки изготовления, показа российской кинопродукции и управления федеральной собственностью в этой сфере.

